Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на изказването на собственика на Славия Венцеслав Стефанов, който сравни Асен Чандъров и Кристиан Балов.

Босът на “белите” бе изненадан, че Балов не игра за националния отбор, за разлика от Асен Чандъров като заяви, че между тях двамата няма място за сравнение, тъй като те са като Лом и Лондон. Единият играе в Цървена звезда, а другия в Септември и Ботев (Пд).

“Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон.

Не знам защо, но имам чувството, че г-н Стефанов доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон.

Още по-странно е желанието му покрай един футболист да омаловажава два български клуба – Ботев Пловдив и Септември. Ботев няма нужда някой да му обяснява къде се намира на футболната карта на България. А уважението към Септември също би трябвало да е задължително за човек, който от толкова години е в българския футбол.

За Асен Чандъров пък мога да кажа само добри думи. Освен че е прекрасен футболист, той е истински професионалист, характер и лидер – човек, който всеки ден показва с отношението си защо заслужава да носи екипа на Ботев. Футболист, който не говори много извън терена, а отговаря там, където трябва – с играта си. За нас е удоволствие да го имаме в отбора и сме горди, че защитава цветовете на Ботев.

А що се отнася до Балов и начина, по който беше направен неговият трансфер – във футболните среди историята е достатъчно добре позната и всеки може сам да си направи изводите.

Може би вместо да раздава географски оценки кой е „Лом“ и кой „Лондон“, г-н Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба.

Понякога, преди да гледаш към Пловдив и към другите клубове, е полезно да погледнеш какво се случва в собствения ти двор.

А за Лондон – ако някой ден реши да го посети, с удоволствие ще му препоръчам няколко хубави места.”

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