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Ферари и Ред Бул са най-успешните отбори на "Сепанг"

  • 29 сеп 2026 | 15:21
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Този уикенд за Формула 1 предстои едно дългоочаквано завръщане на пистата „Сепанг“, която ще приеме тазгодишното издание на Гран При на Бахрейн.

За последно керванът посети трасето в покрайнините на Куала Лумпур през 2017 година, когато се проведе финалната Гран При на Малайзия. Надпреварата дебютира през 1999 година и беше неизменна част от календара в продължение на 18 сезона, приемайки някои доста незабравими състезания.

Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?
Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?

Най-успешният отбор в историята на Гран При на Малайзия е Ферари, който има общо седем победи. Черните кончета спечелиха в първите три визити на Формула 1 в Малайзия през 1999, 2000 и 2001, след което прибавят още четири победи през 2004, 2008, 2012 и 2015.

На второ място зад Скудерията е Ред Бул, който има пет победи, включително в последните две издания на Гран При на Малайзия през 2016 и 2017, когато печелят съответно Дениъл Рикардо и Макс Верстапен. Другите три победи на Биковете са на Себастиан Фетел от 2010, 2011 и 2013.

Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?
Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?

Германецът е най-успешният пилот в Малайзия с общо четири успеха. Освен трите победи с Ред Бул германецът има и един с Ферари, спечелен през 2015, като за него това беше първа победа с Черните кончета.

Освен Ред Бул и Ферари победи на „Сепанг“ имат още Макларън (2), Рено (2), Уилямс (1) и Мерцедес (1). Със сигурност Сребърните стрели ще бъдат безкрайно амбицирани да спечелят този уикенд, тъй като техният генерален спонсор е именно от Малайзия.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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