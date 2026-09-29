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Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?

  • 29 сеп 2026 | 13:22
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Този уикенд Формула 1 ще се завърне в Малайзия за първи път от 2017 година. Пистата „Сепанг“ е едно от най-сполучливите произведения на Херман Тилке, като често тя е предлага изключително вълнуващи и непредвидими състезания.

В немалко от случаите тази непредвидимост се дължеше на тропическия климат в Куала Лумпур, който води до обилни превалявания в следобедните часове, когато се провежда и състезанието. През 2009 година дъждът стана толкова силен, че надпреварата беше прекратена малко след средата ѝ и пилотите получиха само половина от полагащите им се точки.

Разбира се, преди Гран При на Бахрейн, която ще се проведе на „Сепанг“ тази година, въпросът не е дали в хода на състезателния уикенд ще вали, а кога и колко ще вали. Според последните прогнози на синоптиците, най-големият шанс да вали е по време на втората тренировка в петък. В събота и неделя също има очаквания за дъжд, но те са значително по-малки. За съботната квалификацията прогнозата включва 30% шанс да вали, а за състезанието в неделя – 15%.

Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?
Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?

Разбира се, предвид естеството на климата в Куала Лумпур, тези прогнози могат да се променят много рязко.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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