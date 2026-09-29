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Исак Хаджар отхвърли спекулациите за забрани от Ред Бул: Не съм на 5 години

  • 29 сеп 2026 | 14:00
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Исак Хаджар категорично отрече появилите се информации, че отборът на Ред Бул възнамерява да му наложи ограничения върху заниманията извън пистата заради фрактурата на китката, която претърпя по време на лятната пауза във Формула 1.

Французинът реагира с чувство за хумор и заяви, че не е „на пет години“, след като бе попитан дали базираният в Милтън Кийнс тим ще контролира по-строго свободното му време. Макар официална информация да липсваше, е известно, че 21-годишният състезател получи фрактура на външната част на лявата си китка при удряне на боксова круша в подготовката си за Гран При на Нидерландия.

Травмата принуди Хаджар да пропусне надпреварата на пистата „Зандвоорт“, като следващите състезателни уикенди на „Монца“ и „Мадринг“ се оказаха твърде скорошни, за да успее да се завърне зад волана на болида RB22. В негово отсъствие Лиам Лоусън караше като съотборник на Макс Верстапен, докато Юки Цунода замени новозеландеца в екипа на Рейсинг Булс.

Въпреки прекъсването на сезона му, шесткратните шампиони при конструкторите обявиха по време на медийния ден в Баку, че запазват Хаджар в състава си за 2027 година. От тима също така не са въвели по-строг контрол над хобитата на състезателя, макар самият той да призна, че не познава в детайли всяка клауза от новия си договор.

Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027
Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027

„Следващия път просто ще бъда по-внимателен. Може би ще си бинтовам ръцете и това е. Случват се такива неща. Нямам никакви забрани. Не съм на пет години, така че просто трябва да мисля предварително“, сподели Хаджар.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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