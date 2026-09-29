Фернандо Алонсо обяви дали ще остане във Формула 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо най-накрая обяви официално своето бъдеще във Формула 1, като испанецът избра да продължи да се състезава и през 2027 година, когато ще остане част от Астън Мартин.

Aston Martin Aramco confirms Lance and Fernando will continue as the team's drivers in 2027.



Read more: ​https://t.co/ePyjJdyAIB pic.twitter.com/VogFUEbNxy — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

„Формула 1 беше страхотна към мен, имах страхотна кариера, обиколих света, състезавам се повече от 23 години, повече от 400 състезания. Постигнах повече, отколкото някога съм мечтал. Отне ми малко повече време, за да взема моето решение. Но сега всичко в главата ми е ясно, ще се оттегля от Формула 1, но не още. Все още се чувствам бърз, мотивиран и изпитвам огромна страст за Формула 1 и за целия спорт. Така че да, много съм щастлив да продължа да се състезавам на най-високото ниво. Това е моят живот“, заяви двукратният световен шампион във видео, което беше публикувано от Астън Мартин в социалните мрежи.

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

Алонсо е най-опитният пилот в историята на Формула 1 със своите 440 старта в 443 участия в кръгове от световния шампионат от 2001 година насам. В тях испанецът има записани 32 победи, общо 106 подиума, 22 полпозиции, 26 най-бързи обиколки, 2396 точки и две световни титли.

The 2027 grid is almost set, with @AstonMartinF1's duo confirmed for another season together 🤝#F1 pic.twitter.com/csYAo0SsuM — Formula 1 (@F1) September 29, 2026

За никого няма да е изненада, че негов съотборник и през 2027 година ще бъде Ланс Строл. Мястото на канадеца в Астън Мартин практически е гарантирано, тъй като отборът е собственост на неговия баща Лорънс Строл.

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Снимки: Gettyimages