Фернандо Алонсо обяви дали ще остане във Формула 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо най-накрая обяви официално своето бъдеще във Формула 1, като испанецът избра да продължи да се състезава и през 2027 година, когато ще остане част от Астън Мартин.
„Формула 1 беше страхотна към мен, имах страхотна кариера, обиколих света, състезавам се повече от 23 години, повече от 400 състезания. Постигнах повече, отколкото някога съм мечтал. Отне ми малко повече време, за да взема моето решение. Но сега всичко в главата ми е ясно, ще се оттегля от Формула 1, но не още. Все още се чувствам бърз, мотивиран и изпитвам огромна страст за Формула 1 и за целия спорт. Така че да, много съм щастлив да продължа да се състезавам на най-високото ниво. Това е моят живот“, заяви двукратният световен шампион във видео, което беше публикувано от Астън Мартин в социалните мрежи.
Алонсо е най-опитният пилот в историята на Формула 1 със своите 440 старта в 443 участия в кръгове от световния шампионат от 2001 година насам. В тях испанецът има записани 32 победи, общо 106 подиума, 22 полпозиции, 26 най-бързи обиколки, 2396 точки и две световни титли.
За никого няма да е изненада, че негов съотборник и през 2027 година ще бъде Ланс Строл. Мястото на канадеца в Астън Мартин практически е гарантирано, тъй като отборът е собственост на неговия баща Лорънс Строл.
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Снимки: Gettyimages