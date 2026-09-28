Русе посрещна европейския шампион по бокс Радослав Росенов

Европейският шампион по бокс Радослав Росенов бе посрещнат в Русе след спечелената титла в категория до 60 килограма на Европейското първенство за мъже и жени в София. Българският боксьор бе избран и за най-добър състезател на шампионата.

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Росенов бе приветстван първо в залата на Боксов клуб „Русе“ от кмета на Русе Пенчо Милков, неговия заместник Борислав Рачев, председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев, директора на общинското предприятие „Спортни имоти“ Лачезар Иванов, както и представителите на клуба - президента Павел Сяров, изп. директор Илия Сяров, личният наставник на състезателя Съби Събев, както и треньорите Николай Коев и Калоян Игнатов.

„Много сме щастливи от това, което направи Радо. Благодарим ти от името на всички русенци“, каза Милков. Той благодари на ръководството и треньорите на клуба за ежедневния труд и подкрепата към състезателя, като подчерта, че Росенов е пример за младите боксьори и продължава традициите на русенската школа.

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Кметът връчи на Росенов златната значка на Русе и парична премия.

„Убеден съм, че твоите крачки ще продължат към световното първенство, към Олимпийските игри, а и на професионалната сцена, а тази купа съм сигурен, че ще дава много сили на младежите, които тренират тук, за да се доближат до твоите успехи“, коментира Пенчо Милков.

Акад. Христо Белоев също поздрави Росенов за успеха и подчерта, че постижението му е повод за гордост не само за клуба, но и за Русе и България.

След това шампионът бе посрещнат с шпалир от учениците и директора на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ Евгени Недев. Росенов е завършил образованието си в училището, където е започнал да тренира бокс още в пети клас.

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„За мен в спорта има стандарти – европейски, световни и олимпийски игри. Радослав Росенов е стандарт. Той е от малкото хора, които показват ниво и много висока класа“, заяви Недев.

Директорът награди Росенов с отличието „Почетен ученик“ за спечелените от него девет европейски титли. Признание получи и личният му треньор Съби Събев, който бе удостоен със званието „Заслужил треньор“ на Спортното училище. Недев обяви още, че дарява на Росенов заплатата си за месец септември.

„На таблото с най-изявените ни спортисти има три свободни места за медалисти от олимпийски игри. Пожелавам следващата снимка, която сложим там, да бъде негова“, добави директорът.

Радослав Росенов благодари на своите учители, треньори и ръководството на училището. По думите му спортното училище му е дало дисциплина и постоянство и му е помогнало да се развива като спортист.

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Президентът на Боксов клуб „Русе“ Павел Сяров заяви, че клубът е особено горд от постижението на Росенов. Той подчерта, че състезателят е получил предложения от други места, но благодарение на подкрепата на клуба и на Общината е останал да се състезава за Русе. Той добави, че пътят към европейската титла е преминал през тежки двубои и сериозни физически изпитания. В хода на първенството Росенов е получил няколко аркади, които са изисквали медицинска намеса и възстановяване между срещите.

Личният треньор Съби Събев разказа, че още в първата среща, въпреки убедителната победа срещу румънеца Андрей Гавае, българският боксьор е имал проблеми с кецовете. По време на втората - четвъртфиналния двубой срещу руснака Всеволод Шумков е получил не една, а две аркади - до едната вежда и в тила, поради което почти не е спал преди полуфинала срещу испанеца Андрес Ернандес - срещу когото получава трета аркада.

"Три аркади, игра на нерви. При бокса, ако в първия рунд се отвори аркада, могат да прекратят срещата в полза на противника. Ако изкара до втория рунд, може да е по точки, ама ако си загубил първия рунд, да са пазиш, да не ти отворят аркада... видяхте за какво става дума. След всички тежки неща, които претърпя Радо, победносно докара европейската титла и титлата за най-добър боксор в Русе. И това нещо го направи за града и за България", заяви Събев.

Самият боксьор заяви, че е изключително благодарен на своите треньори и на ръководството на клуба за подкрепата през годините. Той припомни, че след загубата си на Европейското първенство през 2024 г. именно неговият екип е останал до него и му е дал увереност да продължи.

„От малък съм започнал с трудностите. Много се радвам, че постигам големи успехи. Всичко това се постига с труд, пот и лишения. Благодаря и на моите лични треньори. Без тях това нямаше как да се случи“, каза Радослав Росенов.

Той призна, че след адреналина от битките след края на състезанието вече усеща по-силно болките от получените удари и аркади. „Винаги искам да съм на най-горното стъпало и затова не се предавам“, допълни шампионът.

Росенов посочи, че в момента си дава кратка почивка след тежкото първенство, но подготовката му ще продължи с поглед към следващите големи цели. Той заяви, че мисли за Олимпийските игри през 2028 г. и квалификациите за тях през април 2027 г. Очаква да подобри и позицията си в световната ранглиста. В плановете му е и професионален мач, който може да се проведе още преди края на тази година.

Радослав Росенов спечели европейската титла в категория до 60 килограма след единодушно съдийско решение срещу украинеца Айдер Абдураимов на финала в София. Българинът бе избран и за „Най-добър боксьор“ на първенството. Подгласници в индивидуалната класация станаха руснакът Чеерак Ашалаев и азерът Саидджамшид Джафаров.

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