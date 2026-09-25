Жоел Арате: България е земя на шампиони, Росенов дава всичко за родината си

Треньорът на националния отбор по бокс за мъже Жоел Арате коментира представянето на Радослав Росенов на Европейското първенство в София. 22-годишният боксьор от Русе стана шампион в категория до 60 килограма, като по пътя си надделя над съперници от Румъния, Русия, Испания и Украйна.

“Радо игра днес страхотно. Той имаше три аркади над очите си. Играли сме с украинеца и сме го побеждавали на световно. На това първенство Росенов имаше три тежки мача, но той обича България и дава всичко за България”

Кубинският експерт сподели, че боксьорът от Русе е трябвало да смени стратегията между първия и втория рунд във финалния двубой с Абдураимов (Украйна).

“Радо играе на контаатака обичайно, но втория рунд трябваше да сме по-активни и да провокираме противника. Така и стана и спечели втория рунд с 5:0”

Вижте цялото интервю с Арате, в което наставникът говори още и за бъдещите цели пред националите ни и оценката му за представянето на националния ни отбор:

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