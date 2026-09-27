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Бронз за Станислав Митков при дебюта до 68 кг

  • 27 сеп 2026 | 17:23
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Бронз за Станислав Митков при дебюта до 68 кг

Станислав Митков се завръща с медал от  участието си в категория 68 килограма на турнира по таекуондо Полша оупън. Българинът спечели бронз на турнира „Полша Оупън“ с ранг G1, като това бе първото му състезание в новата категория.

Представителят на клуб „Ахил“ записа две убедителни победи по пътя към отличието. Митков се наложи над европейския вицешампион  Максим Бандаревич от Беларус, а след това преодоля и представителя на домакините Матеуш Хшановски.

В битката за място на финала българинът срещна Халил Джендуби. Тунизиецът е олимпийски вицешампион от Токио 2020, бронзов медалист от Париж 2024, световен шампион от Уси и шампион от Африканските игри. Митков отстъпи в полуфинала и завърши турнира с бронзово отличие.

С представянето си световният вицешампион за младежи направи силен старт в новата за него категория и показа, че има място сред водещите състезатели до 68 килограма.

Личен треньор на Станислав Митков е Венцислав Соколов.

„Полша Оупън“ събра представители на редица държави, сред които и състезатели от САЩ.

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