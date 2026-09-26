Избраха Радослав Росенов за "Най-добър боксьор" на Европейското първенство

Радослав Росенов беше избран за "Най-добър боксьор" на завършилото тази вечер европейско първенство за мъже и жени в София. Българският представител стана шампион в категория до 60 килограма след победа на финала над украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение.

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Подгласници на Росенов станаха руснакът Чеерав Ашалаев, който взе титлата до 80 килограма, и азерът Саидджамшид Джафаров, който се окичи със златото при 75-килограмовите.

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