Рахмат Сукра: Тодор Ангелов е най-добрият вариант за борбата

Тодор Ангелов има огромен опит в борбата и това го прави най-добрият вариант да оглави федерацията", коментира Рахмат Сукра, бивш световен шампион, бронзов олимпийски медалист в кат. до 74 кг на свободния стил и дългогодишен генсек на БФБ.

"Години наред е бил елитен състезател, има отличия от големи първенства и десетки международни турнири. След като приключи кариерата си той започна успешен бизнес и никога не е допускал да бъде въвлечен в конфликти или да е мишена за клюки и нападки. Ангелов беше вицепрезидент на федерацията и отговаряше за женското направление, което по негово време с успехи държеше високо нивото на федерацията. Определено той е човекът, който може да обедини нашия спорт.

В борбата избраха обединител

/Няма по-добра възможна кандидатура. От една страна е бил в „Левски-Спартак“ и в класическия стил. От друга се е състезавал също и за ЦСКА, а днес го свързва силно приятелство с бивши национали от свободната борба. Дори само тези факти са вид гаранция, че той няма да допусне да има разделение между ЦСКА и „Левски“, както и да се появяват противоречия между „класици“ и „свободняци“. И още нещо съвсем немаловажно – Тодор Ангелов е изключително комуникативен човек, който може да води диалог с много хора, а не само да говори със… себе си като сега някой други набедени шефове. “

Георги Мърков с коментар за Станка Златева и Тодор Ангелов

Друг бивш генерален секретар на федерацията по борба и олимпийски шампион от „Москва-80“ Валентин Райчев добави: „Абсолютно подкрепям Тодор Ангелов за президент. Знам какъв човек е и какво може. Вярвам, че ще спечели изборите, а с него ще дойдат и медалите. Ангелов е правилният човек за ръководител на любимия ни спорт.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google