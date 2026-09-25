Радо Росенов след триумфа в София: Смених тактиката и се сбих в средна дистанция

Европейският шампион по бокс в категория до 60 килограма Радослав Росенов говори пред журналисти след победата му на финала в "Асикс Арена" по-рано днес.
Боксьорът от Русе сподели, че е започнал се една стратегия в двубоя с украинеца Абдураимов, но във втората част е сменил тактиката.
“С украинеца смених тактиката. Реших да обърна играта и да застана на средна дистанция и да застана и да се сбия. Провървя ми. Показах, че мога и на близка дистанция да се сбия и не може да ми направи нищо”
22-годишният талант от Русе пусна кръв и в тази среща, но признава, че най-трудна му е била битката на 1/4-финал срещу представител на Русия.
“Мачът с руснака ми беше най-труден. Другите трябваше да ги бия с лекота. Важното беше да бия руснака”
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