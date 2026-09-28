Управителният съвет на БФ Борба ще публикува решенията си от 2025 И 2026 г.

Управителният съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) започва да публикува всички свои решения от 2025 г. и 2026 г. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на БФ Борба, водена от председателя Станка Златева и нейния екип, се посочва в съобщение на официалната страница на централата.

“Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил УС, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба.

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За първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 г., УС работи като реален колективен орган на управление на федерацията, като решенията се обсъждат и вземат от УС, а не еднолично. Това е съществена промяна спрямо практиката на модела, наложен през годините назад, при който ключовите решения са били вземани еднолично.

Публикуваните документи ще покажат, че след промяната в управлението на БФ Борба през 2025 г. решенията на УС са вземани единодушно, с едно изключение - гласуването, свързано със случая "Шамил Мамедов".

Именно затова смятаме, че е време вместо внушения и фалшиви разграничения да бъдат показани фактите.

В борбата избраха обединител

Особено показателен е фактът, че т.нар. "обединител" и до момента е член на УС на БФ Борба.

Същото се отнася и до лицата, които публично се разграничават от политиката и решенията на настоящото ръководство. И те са били част от УС като са участвали в неговата работа. Затова е напълно основателен въпросът: от какво точно се разграничават днес - и от решенията, в чието вземане самите те са участвали ли?! Или се разграничават от самите себе си?!

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Ако има несъгласие с конкретно решение, то трябва да бъде посочено ясно - с дата, протокол и вот. Ако има несъгласие с цялостната политика на федерацията, обществото също има право да знае защо тези позиции не са били заявени тогава, когато решенията са били вземани.

Отговорът на тези въпроси не се нуждае от интерпретации. Той се намира в протоколите от заседанията на УС”, се казва в съобщението.

Георги Мърков с коментар за Станка Златева и Тодор Ангелов

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