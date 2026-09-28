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Дупница събра над 800 състезатели в турнир по таекуондо с ранг E2

  • 28 сеп 2026 | 10:33
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Дупница събра над 800 състезатели в турнир по таекуондо с ранг E2

Два силни турнира по таекуондо се проведоха през изминалия уикенд в Дупница.

Международната надпревара Dupnica Open E2 е един от силните международни турнири в категория кадети и юноши и събра състезатели от 22 държави. Кметът на града Първан Дангов откри турнира, който се провежда съвместно с Българска федерация по таекуондо и ТК Гладиатор от Дупница.

След изключително интересни и драматични битки родните таекуондисти успяха да се поздравят с първо място в крайното класиране. Представителите на ТК Ахил станаха шампиони както при кадетите, така и при юношите и девойки.

В края на Dupnica Open Е2 председателят на БФТ Слави Бинев и Управителния съвет на федерацията, събра на среща председателите и треньорите на всички клубове в България. Целта бе обсъждане на принципите на бойното изкуство и развитието на таекуондо в България. Освен това бе засегната и темата за повишаване на качеството на таекуондо. След срещата с клубовете се проведе и официална вечеря.

На 27 септември се проведе и Национален турнир по таекуондо за деца, кадети, юноши и девойки, в който участие взеха близо 500 състезатели от 6 държави. В надпреварата в Клас А при децата нашите представители се наредиха на първите три челни места. При кадетите състезателите на ТК Рамус заеха второ място. В Клас Б обаче имахме пълна доминация и в крайна сметка таекуондистите от ТК Херея грабнаха първото място в генералното класиране. В Клас А на първо място се наредиха представителите на Румънския национален отбор.

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