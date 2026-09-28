Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

Бившият селекционер на женския национален отбор на България по борба Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в Българската федерация по борба. Той обяви, че е приел предложението от инициативен комитет от шест клуба. Извънредното Общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.

“Скъпи приятели, уважаеми състезатели, треньори, ръководители на клубове, съдии и деятели на българската борба, Спортът е неизменна част от живота ми. От 7-годишна възраст, когато за първи път прекрачих прага на борцовата зала, до днес не съм се отделял от този спорт. През годините съм извървял пътя на състезател, треньор и съдия. Това ми даде възможност да познавам борбата отвътре – не само успехите на тепиха, но и труда, отговорността и проблемите, с които ежедневно се сблъскват състезатели, треньори, съдии и клубове“, написа Гочев в профила си в социалната платформа Фейсбук и добави:

“Българската борба има история и традиции, които ни задължават. Но голямото минало има стойност само когато върху него се гради бъдеще. Получих предложения от инициативен комитет от шест клуба да издигнат кандидатурата ми за председател на Българската федерация по борба. След като приех тяхното доверие и отговорността, която върви с него, днес заставам пред борцовата общественост с ясното убеждение, че имам опита, волята и готовността да поема тази отговорност. Тези клубове са: Армейски спортен клуб по борба – Сливен; Спортен клуб по борба „Загорец“ – Нова Загора; Спортен клуб по борба „Стефан Иванов“ – Приморско; Клуб по класическа и свободна борба „Черноморец“ – Бургас; СК „Борба-Бургас“; Спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ – община Созопол.

Знам какво мога да дам на българската борба и знам каква отговорност поемам. Вярвам, че нейното развитие трябва да се основава на три принципа – ясни правила, професионализъм и обединение. Федерацията трябва да обединява, а не да разделя. Да работи с клубовете, да уважава труда на треньорите, да поставя състезателите в центъра и да взема решения по ясни правила. Различия винаги ще има. Те обаче не трябва да бъдат по-силни от общата ни кауза.

Българската борба е по-голяма от всеки един от нас. Затова подавам ръка на всеки клуб, треньор, състезател, съдия и деятел, който е готов да работи за нейното развитие.

С уважение, Мирослав Гочев“

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