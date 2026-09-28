Геша за хикса в Добрич

Устрем (Дончево) спря серия от шест поредни загуби с 1:1 в Добрич срещу гостуващия му Септември (Тервел). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Устрем с първа точка

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Изпуснахме нещастно победата в края, но ни налегнаха неочаквани проблеми преди мача. Николай Иванов отсъстваше, Петър Георгиев се контузи на загрявката, усети някакво разтежение. Трябваше да правим промени и лошото е, че накрая нямахме смяна, с която да освежим отбора. Така се стигна и до злополучното изравняване от страна на съперника. Имахме възможност да си решим мача. Подходихме малко разконцентрирано в атака, когато отборът на домакините беше по-отворен и си платихме за това накрая. В момента сами сме си съперник и даваме шанс на отборите срещу нас да си помислят, че могат повече. Но като се оправим, няма да имаме проблем. Лошото е, че когато се огледаш, няма кого да пуснеш и стоиш безпомощен отвън, гледайки как футболистите се изморяват. Това не е добре. Надявам се травмите да отшумят по-бързо, за да можем да сме боеспособни. Трябва да отдадем заслуженото и на съперниците. Опитваха се, стараха се и те се раздадоха максимално. Трудът им беше възнаграден в края на мача. Това е футболът“.

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