Геша: Помислихме много рано, че мачът ще бъде спечелен

Септември (Тервел) се наложи с 2:1 у дома над Фратрия II (Варна). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) с минимална победа

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„След много добро първо полувреме, в което всичко беше както трябва, подходихме лежерно през второто полувреме, вместо да набъбне резултата. В последните минути имаше напрежение в мача. Иначе владеехме играта, темпото и ритъма през останалото време и нямаше проблеми с изключение на последните 5-6 минути. Мисля, че там и съдията повлия, след като не отсъди фаул пред наказателното поле на Фратрия за нас. Играчите спряха, последва контра, след която се стигна до нарушение пред нашето наказателно и ни вкараха от него. Според мен трябваше да се свири фаул в наша полза и нямаше да се стигне до подобна ситуация. Помислихме много рано, че мачът ще бъде спечелен с лекота и можеше да страдаме. Но нека това да ни е обеца на ухото занапред“.

Снимка: septemvri98.com

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