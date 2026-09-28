Иван Кочев за победата в Пловдив

Марица (Милево) разгроми в Пловдив, втория отбор на Локомотив с 5:0. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) удари лошо дубъла на Локо (Пловдив)

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Благодаря на моите футболисти за отговорното отношение към двубоя. Всички се стараха, както титулярите, така и играчите, които влязоха от резервната скамейка. Продължавам да правя някои промени, за да може да разпределяме силите на всички – сезонът е достатъчно дълъг и ни очакват много мачове. Поздравявам младите футболисти на Локомотив Пловдив. Показаха, че имат потенциал, въпреки че резултатът е такъв. Поведоха в миналия кръг на Секирово, преди това победиха Атлетик Куклен – ако някой ги подцени, могат да създадат големи проблеми. Връщам се на моя отбор, създадохме доста положения, играхме с настроение и това беше нужно след загубата от Крумовград. Връщаме се в Топ 3 на класирането. Апетитът идва с яденето. Продължаваме да работим и да следваме нашия план и цели“.

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