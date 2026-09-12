Марица (Милево) спечели битката с Гигант

Марица (Милево) се наложи с 2:1 в Съединение над местния Гигант. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана изключително здрав мач. Започна взривно. Гостите пропиляха две голови положения. Домакините пък поискаха дузпа за нарушение срещу Макджералд Уоха, а съотборника му Аурел Мусай пропусна да вкара. После съдията не им зачете гол, отсъждайки засада. Макджералд Уоха вкара за Гигант, четвърт час след началото. Скоро обаче Ангел Здравчев изравни. Победният обрат направи Константин Петров с гола си в 53-ата минута. Накрая съдията отстрани с червени картони Радослав Терзиев от домакините и Цветелин Петров от гостите.

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