Иван Кочев: За да сме напред, трябва да бием

В неделя, Марица (Милево) играе с втория отбор на Локомотив в Пловдив. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу млад отбор, съставен от школувани футболисти, натренирани, с амбиции. Тежка е програмата им и ще направят възможното да постигнат добър резултат. Ние следваме нашите цели. Ако искаме да се утвърдим в челото на класирането, трябва да спечелим мача. Първо трябва да се отърсим от последният, който не беше успешен. Забравяме вече Крумовград. Гледаме само напред“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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