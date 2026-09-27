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Ред Бул с първи двоен подиум във Формула 1 от началото на сезон 2024 насам

  • 27 сеп 2026 | 14:20
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Макс Верстапен и съотборникът му Исак Хаджар завършиха втори и трети във вчерашната Гран При на Азербайджан и по този начин донесоха първия двоен подиум на Ред Бул във Формула 1 от над две години насам.

За последно двама пилоти на Биковете се качиха на почетната стълбичка в Гран При на Китай в началото на сезон 2024. Тогава победата в Шанхай грабна Верстапен, а Серхио Перес финишира трети, като двамата бяха разделени от Ландо Норис с Макларън.

Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите
Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

След това състезание в Китай формата на Перес се срина и това доведе до неговото освобождаване от Ред Бул в края на годината. През сезон 2025 нито Лиам Лоусън, нито Юки Цунода се доближиха до подиума, а в началото на тази година Хаджар получи шанс да застане до Верстапен. Французинът записа първия си подиум с отбора в Монако, когато завърши трети, а вчера добави още едно трето място в Баку, с което оформи първия двоен подиум на Ред Бул от 21 април 2024 година насам.

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Снимки: Gettyimages

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