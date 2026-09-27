Само половината пилоти във Формула 1 имат състезателен опит на "Сепанг"

Следващата седмица Формула 1 ще се завърне на пистата „Сепанг“ в Малайзия, която ще приеме надпреварата за Гран При на Бахрейн. За световният шампионат това ще е първа визита в Куала Лумпур от последното издание на Гран При на Малайзия, което беше през 2017 година.

Оттогава насам съставът на стартовата решетка се измени доста, като от настоящите пилот във Формула 1 само половината имат някакъв състезателен опит. Десетима от тях са участвали в Гран При на Малайзия, а Шарл Леклер има едно участие в кръг от GP3 Сериите на малайзийското трасе през 2016 година, когато записа едно трето и едно пето място в основното състезание и спринта. Година по-късно монегаскът се включи в първата свободна тренировка в Куала Лумпур с отбора на Заубер.

Останалите пилоти от настоящата решетка, които са се състезавали на „Сепанг“ са: Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Валтери Ботас, Естебан Окон, Нико Хюлкенберг, Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Карлос Сайнц и Пиер Гасли, който направи своя дебют във Формула 1 именно при последната визита на спорта в Малайзия. От тези десетима пилоти Хамилтън, Верстапен и Алонсо са печелили на „Сепанг“, а Перес има един подиум от онова паметно състезание през 2012 година, когато се бореше за победа със Заубер.

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Снимки: Gettyimages