Верстапен иска отмяна на последните кръгове във Формула 1

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е на мнение, че последните два кръга от сезона в Катар и Абу Даби, не трябва да се провеждат.

Състезанията са планирани за 29 ноември и 6 декември и все още са под въпрос заради войната в Близкия изток.

Max wasn't wasting any time coming in for his pit stop 😮#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tHhRqlhKp0 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

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По-рано през седмицата 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че няма проблеми да пътува към региона и допълни, че сега там ситуацията „изглежда добре“. Макс обаче е на различно мнение.

„Обикновено нямам търпение да посетим тези държави, но когато наблизо има война или пък действащи конфликти в съседни страни, то не мисля, че е разумно да ходим там“, обясни Верстапен пред Viaplay.

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Звездата на Ред Бул е на мнение, че търговските сделки и ангажиментите, поети от ФОМ и местните организатори, не трябва да са по-важни от безопасността на хората.

„Дори и да има договор за състезание там, пак не е разумно, но това не е мое решение“, допълни Верстапен.

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Снимки: Gettyimages