Иван Станчев: Не играхме лошо срещу Лудогорец II

В Разград, Лудогорец III нанесе първа загуба от началото на сезона – 2:1 на Волов Шумен 2007. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Лудогорец III спря Волов Шумен 2007

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Изправихме се почти изцяло срещу втория отбор на Лудогорец и не играхме никак лошо. Бяхме амбицирани, мотивирани, но допуснахме доста странни голове. Бяхме и в намален състав, наложи се Румен Николов и Христо Станчев да се появяват в игра. Имаше и леки съдийски побутвания за Лудогорец. Нищо фрапиращо, но ни нашариха цялата средна линия и това ни лиши от обичайната агресия“.

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