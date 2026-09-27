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Иван Станчев: Не играхме лошо срещу Лудогорец II

  • 27 сеп 2026 | 12:11
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Иван Станчев: Не играхме лошо срещу Лудогорец II

В Разград, Лудогорец III нанесе първа загуба от началото на сезона – 2:1 на Волов Шумен 2007. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Лудогорец III спря Волов Шумен 2007
Лудогорец III спря Волов Шумен 2007

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Изправихме се почти изцяло срещу втория отбор на Лудогорец и не играхме никак лошо. Бяхме амбицирани, мотивирани, но допуснахме доста странни голове. Бяхме и в намален състав, наложи се Румен Николов и Христо Станчев да се появяват в игра. Имаше и леки съдийски побутвания за Лудогорец. Нищо фрапиращо, но ни нашариха цялата средна линия и това ни лиши от обичайната агресия“.

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