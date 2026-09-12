Волов Шумен 2007 удари Устрем и остана на върха

В Добрич, Волов Шумен 2007 спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 4:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Преслав Тошков даде преднина на домакините. Скоро обаче Алекс Наков заличи пасива. Валери Дойчев уцели гредата на шуменския страж. Димитър Игнатовски направи обрата с гол от дузпа, отсъдена за игра с ръка. Десетина минути след почивката, Игнатовски се разписа за втори път. Георги Димитров върна интригата – 2:3. После Цветан Цветанов също уцели гредата на гостите. Накрая натискът на шуменския тим се увенча с попадение с глава на Жечко Йорданов за окончателното 2:4.

Снимка: fcvolovshumen.com

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