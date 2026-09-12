Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Волов Шумен 2007 удари Устрем и остана на върха

Волов Шумен 2007 удари Устрем и остана на върха

  • 12 сеп 2026 | 22:34
  • 301
  • 1
Волов Шумен 2007 удари Устрем и остана на върха

В Добрич, Волов Шумен 2007 спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 4:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Преслав Тошков даде преднина на домакините. Скоро обаче Алекс Наков заличи пасива. Валери Дойчев уцели гредата на шуменския страж. Димитър Игнатовски направи обрата с гол от дузпа, отсъдена за игра с ръка. Десетина минути след почивката, Игнатовски се разписа за втори път. Георги Димитров върна интригата – 2:3. После Цветан Цветанов също уцели гредата на гостите. Накрая натискът на шуменския тим се увенча с попадение с глава на Жечко Йорданов за окончателното 2:4.

Снимка: fcvolovshumen.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Първи успех за Пирин (Разлог)

Първи успех за Пирин (Разлог)

  • 12 сеп 2026 | 21:30
  • 586
  • 0
ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

  • 12 сеп 2026 | 22:56
  • 62925
  • 321
Дубълът на Септември (София) повали Балкан

Дубълът на Септември (София) повали Балкан

  • 12 сеп 2026 | 21:24
  • 347
  • 0
ОФК Костинброд с категорична победа

ОФК Костинброд с категорична победа

  • 12 сеп 2026 | 21:14
  • 579
  • 0
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 38336
  • 84
Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

  • 12 сеп 2026 | 19:26
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

  • 12 сеп 2026 | 22:56
  • 62925
  • 321
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 72787
  • 277
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 38336
  • 84
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 9396
  • 6
Съндърланд 0:0 Арсенал, шампионите пропуснаха няколко възможности

Съндърланд 0:0 Арсенал, шампионите пропуснаха няколко възможности

  • 12 сеп 2026 | 21:01
  • 3132
  • 3
Реал Мадрид 3:0 Райо Валекано, и Белингам се разписа

Реал Мадрид 3:0 Райо Валекано, и Белингам се разписа

  • 12 сеп 2026 | 22:33
  • 4331
  • 25