Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев за гостуването в Разград

Иван Станчев за гостуването в Разград

  • 25 сеп 2026 | 07:21
  • 295
  • 0
Иван Станчев за гостуването в Разград

Волов-Шумен 2007 ще играе утре с Лудогорец III в Разград. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Лудогорец III винаги е сред водещите отбори в първенството. Нормално е, с оглед професионалната работа в клуба им. Нашият състав ще излезе срещу млади, селектирани, подготвени момчета, с амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Не отиваме обаче в Разград като обречени. Очаквам качествен двубой, надиграване на терена. Ако играем според възможностите си, можем да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Симеон Митев: Фактор са

Симеон Митев: Фактор са

  • 25 сеп 2026 | 08:09
  • 170
  • 0
Илиян Станчев: Само победа ще ни удовлетвори

Илиян Станчев: Само победа ще ни удовлетвори

  • 25 сеп 2026 | 08:07
  • 171
  • 0
Добромир Дафинов: Срещу първенеца винаги е трудно

Добромир Дафинов: Срещу първенеца винаги е трудно

  • 25 сеп 2026 | 08:05
  • 169
  • 0
Ивайло Станчев: Длъжни сме да се стремим към победата

Ивайло Станчев: Длъжни сме да се стремим към победата

  • 25 сеп 2026 | 08:03
  • 158
  • 0
Иван Кочев: За да сме напред, трябва да бием

Иван Кочев: За да сме напред, трябва да бием

  • 25 сеп 2026 | 07:56
  • 230
  • 0
Христо Телкийски: Да видим докъде сме

Христо Телкийски: Да видим докъде сме

  • 25 сеп 2026 | 07:54
  • 250
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 с 5-то място в спринта в Баку

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 с 5-то място в спринта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 08:19
  • 16503
  • 28
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 32684
  • 105
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 1231
  • 0
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 21048
  • 61
Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 21:00
  • 13017
  • 0
Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

  • 24 сеп 2026 | 19:02
  • 21267
  • 61