Иван Станчев за гостуването в Разград

Волов-Шумен 2007 ще играе утре с Лудогорец III в Разград. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.
„Лудогорец III винаги е сред водещите отбори в първенството. Нормално е, с оглед професионалната работа в клуба им. Нашият състав ще излезе срещу млади, селектирани, подготвени момчета, с амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Не отиваме обаче в Разград като обречени. Очаквам качествен двубой, надиграване на терена. Ако играем според възможностите си, можем да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.