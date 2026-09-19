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България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Волов Шумен 2007 срази Септември (Драгоево)

Волов Шумен 2007 срази Септември (Драгоево)

  • 19 сеп 2026 | 21:54
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Волов Шумен 2007 срази Септември (Драгоево)

Волов Шумен 2007 се наложи с 4:1 у дома над Септември (Драгоево) и вече е едноличен лидер. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Топката спря първо в мрежата на домакините. Там я насочи Васил Касабов в 6-ата минута. Иван Цонев изравни, десетина по-късно. Шуменци натискаха, но хикса се запази до началото на второто полувреме. Логичното се случи в 52-ата минута, когато Александър Александров прати топката в мрежата на Септември. В 65-ата Димитър Игнатовски покачи на 3:1 с премерен удар от дъгата на наказателното поле. Скоро той се разписа още веднъж. Малко след това Димитър Миланов остави гостите от Драгоево с човек по-малко.

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