Бразилските футболни клубове пред фалит, да му мисли българският спорт

След като президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва наложи тотална забрана върху лицензирания сектор за залагания, бразилският клубен футбол е пред фалит. Най-добрите отбори в Южна Америка са в шок, след като бе взето следното решение:

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Веднага: Забранено е приемането на каквито и да било нови клиентски депозити.

До 5 октомври: Потребителите имат краен срок да изтеглят наличните си баланси от сметките.

6 октомври: Всички уебсайтове и мобилни приложения на лицензираните оператори спират работа и се блокират на територията на Бразилия.

През този сезон 14 клуба от елита на Бразилейро - Бетано, имат генерален спонсор легална бетинг компания, след като миналата година бяха цели 18 клуба. Тази година обаче договорите са рекордни в историята на всеки един от въпросните клубове, като за годината общата им стойност е около 200 милиона евро. Освен това федерацията има официален договор за няколко години за трите трофея на страната - първенството, купата и суперкупата с Betano за около 30-32 милиона евро на сезон.

Най-бързо развиващата бетинг компания в света само за две години инвестира близо 400 милиона евро в страната на кафето, като само на най-големия клуб в Бразилия Фламенго дава над 45 милиона евро за календарната 2026 година.

“Червено-черните”, които гонят втори исторически пореден заден дубъл - титла на Бразилия и Копа Либертадорес, се оказва, че от днес ще мислят как да се спасят от финансов колапс. Клубът направи звездна селекция, играчите имат много сериозни договори на висока стойност, а приходите извън генералния спонсор няма да стигат и наполовина.

Това обаче се отнася и за другите грандове в страната, в това число и Палмейрас, който подобно на Фла, мечтае за “златен дубъл” - титла в Бразилия и Копа Либертадорес. Вечният съперник на Менго Флуминензе, който е четвърти във временното класиране в първенство, пък също е на полуфинал в Копа Либертадорес.

Интересното е, че тези три клуба спечелиха шест от последните седем трофея в най-престижния клубен турнир на Южното полукълбо. Фламенго (2019, 2022, 2025), Палмейрас (2020, 2021) и Флуминензе (2023). Интересното е, че и седмият клуб, който триумфира в Лирертадорес през последните седем сезона е от Бразилейро. Става въпрос за друг гранд от Рио де Жанейро Ботафого (2024).

В Бразилия вече са сигурни, че доминацията на родните им клубове на международната сцена приключа през 2026 година, точно в момента, когато се изравниха с вечния си съперник Аржентина с 25 трофея, който десетилетия наред имаше предимство по този показател.

Преди няколко дни депутатът от “Да, България!” Божидар Божанов обяви:”Спирането на реклама на хазарт няма да спре парите за спорта”.

Въпреки, че вече десет години е в политиката и не спира да го повтаря, нито един път до днес 39-годишният политик не е дал адекватен отговор откъде ще се появят парите за спорта, след като бъде спрян най-големият рекламодател в света на спорта, не само в България, ами в Европа и навсякъде по света.

Г-н Божанов, който явно има формулата е време да я каже публично, за да не се притесняват родните федерации и клубове за своето бъдеще и функциониране.

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