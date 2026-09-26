.COM (Нелегалният хазарт) ликува днес в Бразилия! Ще се правят милиарди, без да се плаща нищо на държавата

.COM (Нелегалният хазарт) ликува днес в Бразилия! Над 7 милиарда долара ще се влеят в сивия сектор след забраната на онлайна в страната.

Никой не вярваше, че такова решение, подпомагащо сивия сектор, може да бъде взето. Явно парите на заинтересованите да няма легален бизнес са толкова много, че президентът Лула да Силва не успя да им устои.

Само 2 години легалният онлайн бетинг бизнес успя да работи по правилата в Бразилия. Инвестиции за стотици милиони се оказаха напълно недостатъчни, за да просъществува секторът. Лидери на пазара изградиха мащабни структури: Бетано (Betano) създаде над 1000 работни места в Бразилия, инвестира над 200 милиона долара годишно в спонсорства и реклама (над 400 милиона за 2 години) и плати стотици милиони в държавната хазна под формата на данъци и такси. Супербет (Superbet) инвестира над 150 милиона долара годишно в спонсорства и реклама (над 300 милиона за 2 години), откри над 500 работни места и внесе стотици милиони в данъци. Същото важи и за световния гигант Bet365, както и за останалите лицензирани бетинг компании, които повярваха на държавните гаранции и инвестираха солиден капитал.

Всичко това обаче бе заличено с един подпис. Чрез извънредна временна мярка правителството на президента Луис Инасио Лула да Силва наложи тотална забрана върху лицензирания сектор за залагания.

Официалният GGR: Пазар за над 7 милиарда долара годишно, подарен на черния сектор

Мащабите на легалната индустрия, която държавата ликвидира за едно денонощие, са главозамайващи. Официалните данни на регулатора (SPA) и финансовото министерство показват колосален брутен приход (GGR – Gross Gaming Revenue):

През първата пълна година от регулацията (2025 г.): Официалният лицензиран сектор генерира впечатляващите 37 милиарда бразилски реала (близо 7 милиарда щатски долара) годишен GGR от над 25 милиона активни потребители. Това нареди Бразилия директно в топ 3 на най-големите регулирани онлайн пазари в света след САЩ и Великобритания.

През първото полугодие на 2026 г.: Официалният отчетен GGR достигна 20,07 милиарда реала (около 3,8 милиарда долара) – ръст от 15,3% спрямо същия период на предходната година, като прогнозите за цялата година сочеха надхвърляне на 40 милиарда реала (около 8 милиарда долара).

От тези средства над 12% директно захранваха държавния бюджет, социални програми, националния спорт и превенцията на зависимости. Сега този официален оборот от 7–8 милиарда долара годишно няма да изчезне – той директно се прелива в касите на нелегалните оператори, без държавата да прибере и стотинка данък.

260 000 нелегални машини и предизборен популизъм:

Парадоксът на бразилската действителност е крещящ: в страната и в момента действат над 260 000 нелегални игрални машини, които не отчитат и цент данък. Те са разположени из фавелите, крайните квартали и зоните, където полицията дори не стъпва, контролирани изцяло от местни криминални мрежи.

Днес държавата не само не успява да се справи с този мафиотски сектор, но с лека ръка му подарява и онлайн пространството. Към физическите нелегални машини сега се добавя и нерегламентираният онлайн хазарт.

Това е чудесен популизъм от страна на Лула точно преди предстоящите нови президентски избори – евтин политически ход, с който той симулира загриженост за бедните слоеве. Тази акция ще струва на хазната и икономиката на Бразилия милиарди, но за възрастния кандидат-президент това очевидно е без каквото и да било значение. Спонсорите му от сивия сектор вече потриват доволно ръце и се готвят да капитализират всяко изтласкано от легалния пазар песо.

Радикалният декрет на Лула и таймингът на блокадата:

Според бразилските медии (портала G1) и международните информационни агенции, мерките влизат в сила светкавично:

„Реших да предприема твърда, радикална и необходима мярка. Това е като рак: или премахвате тумора, или туморът ни убива“, заяви самият Лула да Силва.

Забраната обхваща както спортните залози, така и онлайн казината и iGaming продуктите. Правителството разполага със 120 дни да прокара декрета като постоянен закон през парламента. Едновременно с това в Националния конгрес се внася спешен проектозакон за драконовски наказания – от 4 до 6 години затвор и глоби за всеки, който организира или рекламира спортни залози, както и 2 до 4 години затвор за банкови и финансови институции, обработващи хазартни плащания.

Графикът на затварянето:

Веднага: Забранено е приемането на каквито и да било нови клиентски депозити.

До 5 октомври: Потребителите имат краен срок да изтеглят наличните си баланси от сметките.

6 октомври: Всички уебсайтове и мобилни приложения на лицензираните оператори спират работа и се блокират на територията на Бразилия.

9 – 14 октомври: Букмейкърите и банковите им партньори са длъжни служебно да възстановят непотърсените средства по банковите сметки на потребителите, като при проблеми държавната банка Caixa Econômica Federal ще поеме процеса.

Кои са нелегалните .COM гиганти, които завземат пазара?

Спирането на белия бизнес не свива хазартния апетит в страната – то просто го насочва към офшорните картели. Докато лицензираните брандове плащаха данъци и налагаха лимити на играчите, сенчестите структури чакаха своя час.

Сред най-големите нелегални онлайн бетинг компании и офшорни платформи, опериращи в Бразилия извън обхвата на държавата, са:

1xBet: Руският гигант с регистрация в Кюрасао, разполагащ с безброй огледални домейни (mirrors) и агресивен нелегален маркетинг.

Stake (.com): Най-голямото крипто-казино в света, приемащо депозити в криптовалути напълно извън надзора на Бразилската централна банка.

1Win: Офшорен оператор, генериращ огромен трафик чрез масирани скрити кампании в социалните мрежи и местни инфлуенсъри.

BC.Game: Крипто-хазартен сайт, заобикалящ всякакви държавни филтри чрез постоянна смяна на алтернативни адреси.

Mostbet: Добре познат бранд от сивата зона, насочен към агресивно привличане на мобилни играчи.

20Bet и Melbet: Офшорни букмейкъри, използващи алтернативни разплащателни портали и заобикалящи банковите забрани.

Вместо регулаторът (SPA) да продължи блокирането на тези сайтове, държавата елиминира легалните им конкуренти и им предостави монопол над целия сектор.

Колко и кои са лицензираните компании, хвърлени под влака?

Когато лицензирането стартира, близо 90 компании внесоха държавна такса от по 30 милиона бразилски реала (около 5,8 милиона долара) всяка, за да работят изцяло на светло.

Сред изрядните лицензирани оператори са:

Betano (Kaizen Gaming)

Superbet

Bet365

Sportingbet (Entain)

Betfair (Flutter Entertainment)

Novibet

KTO

EstrelaBet

Parimatch

Esportes da Sorte

Betnacional

F12 Bet

Casa de Apostas

Rei do Pitaco

... и още десетки международни и местни холдинги.

Всички тези оператори, които инвестираха милиарди в прозрачни процеси, спонсорираха масово бразилския футбол и напълниха хазната, сега се обединяват в мащабни съдебни дела срещу държавата за възстановяване на лицензионните такси, покриване на направените инвестиции и обезщетения за колосални пропуснати ползи.

Докато белият сектор търси спасение в съдебните зали, черният пазар и .COM платформите отварят шампанското – индустрия за над 7 милиарда долара годишно преминава изцяло под техен контрол.

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