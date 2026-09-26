Евроволей 2026: Франция и Полша в битка за златото! Джани срещу Гърбич в олимпийски реванш

В зала „Форум“ в Асаго олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 Франция се изправят срещу носителите на европейските шампиони от 2023 година Полша. Полша търси втори пореден триумф след 2023 г., докато Франция се надява на първо злато на континента от 2015 година, когато триумфираха в София.

Финалът на Евроволей 2026 в Милано противопоставя двата отбора, които спориха за олимпийското злато в Париж 2024. Франция и Полша отново ще премерят сили в зала „Форум“ в Асаго, този път за европейската титла. През 2024 г. французите спечелиха с 3:0. Единственият предишен финал на европейско първенство между двете нации датира от 2009 година, когато Полша надделя с 3:1.

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Отборът на Никола Гърбич достига до финалния мач като действащ шампион.

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

След загубата от България с 2:3 в София в последния мач от груповата фаза, поляците преодоляха Латвия, Германия и Словения, без да загубят нито един гейм.

„Дружина полска“ е първият национален отбор, спечелил с 3:0 1/8-финал, 1/4-финал и полуфинал в рамките на едно и също издание на Евроволей. Евентуален нов успех ще им донесе трета континентална титла след тези през 2009 г. и 2023 г. и ще ги превърне в първия тим, защитил европейската си корона след Италия през 2003 г. и 2005 г.

Бартломей Боландж е най-резултатният играч за Полша в турнира с 97 точки, следван от Томаш Форнал с 90 точки. Поляците са спечелили 17 от последните си 18 мача на европейски първенства и 7 от 8-те си срещи в настоящото издание с резултат 3:0. Във финала обаче тази серия ще бъде подложена на изпитание срещу Франция, която спечели последните 3 директни елиминационни сблъсъка: олимпийския четвъртфинал през 2021 г., полуфинала във Волейболната лига на нациите през 2025 г. и финала на Олимпийските игри в Париж.

За французите това е 5-и европейски финал и първи след титлата, спечелена през 2015 година в София. Отборът на Андреа Джани елиминира Финландия с 3:1 в полуфиналите и разчита в атака на Тео Фор, автор на 118 точки на първенството, и Матис Ено със 103 точки.

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

„Петлите“ търсят второто си континентално злато в историята, след като вече триумфираха на олимпийските игри в Токио и Париж.

Сблъсъкът има и специално значение за двамата треньори. Джани е първият селекционер, достигнал финал на Евроволей с 3 различни национални отбора: Словения през 2015 г., Германия през 2017 г. и сега Франция.

Гърбич се цели във втора поредна титла като наставник на Полша след тази през 2023 г.

Двамата вече са се изправяли един срещу друг като треньори на европейско първенство: на полуфинала през 2017 г. Германия на Джани направи обрат от 0:2 и победи Сърбия на Гърбич в тайбрек с 3:2.

Лука Муцоли, volleyball.it

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