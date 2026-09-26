Костенец посрещна грандиозно Алекс Грозданов

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов бе посрещнат по грандиозен начин днес в Костенец.

Градът, от който тръгва рода на Алекс Грозданов, организира страхотно празненство.

“Когато традицията оживее, когато музиката звучи от сърце и когато българският дух събере хора от близо и далеч - тогава се раждат истински незабравими моменти!

Днес амфитеатърът в гр. Костенец се изпълни с настроение, усмивки, песни и кръшни хора за третото издание на фолклорното надпяване и надиграване „Костенска плетеница“. И как по-български да поставим началото на тази пъстра плетеница от това да отдадем заслужено признание на човек, който носи Костенец в сърцето си - Алекс Грозданов, капитан на българския мъжки национален отбор по волейбол.

Кметът на община Костенец - г-н Йордан Ангелов - награди Алекс и му пожела винаги да се връща с щастие у дома. А заедно дадоха и едно важно обещание - да организират спортна инициатива за хората в община Костенец. Защото примерът, който вдъхновява младите, е безценен!

След това сцената оживя - с песни, танци, хорови и солови изпълнения, които ни върнаха към най-ценното: нашите корени, нашата памет и българската традиция.

Във всеки ритъм, във всяка песен и във всяко хоро имаше частица от България. Частица от онова, което трябва да пазим, да предаваме на децата си и да съхраняваме за поколенията. Всички участници бяха наградени лично от кмета на общината г-н Йордан Ангелов, председателя на Общинския съвет - Костенец - г-жа Павлина Петрова, зам.-кмета - г-жа Маргарита Минчева и общинския съветник - г-жа Анелия Томова.

Благодарим от сърце на всички състави, изпълнители, гости и приятели, които станаха част от „Костенска плетеница“!

Благодарим ви, че заедно пазим живи българските традиции!

Нека тази плетеница от песни, хора, усмивки и човешка топлина продължава да се разраства и да ни събира отново и отново. До нови срещи в Костенец!

Да живеят българските традиции!”, написаха от Община Костенец в социалните си мрежи.

Алекс Грозданов: Нямаме търпение да поправим това, което се случи

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