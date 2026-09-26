Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора

  • 26 сеп 2026 | 04:22
  • 181
  • 0
Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора

Отборът на Дея спорт (Бургас) победи Берое 2016 (Стара Загора) с 4:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:21, 25:23) в приятелска среща преди началото на сезона, играна в зала "Иван Вазов". Двубоят продължи малко повече от два часа, като след първите четири гейма гостите вече водеха с 3:1, но двата отбора изиграха и допълнителен пети гейм.

Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас
Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас

Най-резултатен в срещата беше новото попълнение на Дея спорт - бившият национал Цветан Соколов, с 21 точки. Другото ново попълнение на бургазлии - японецът Хата Косуке, добави 11 точки.

Берое с две победи над Локомотив Авиа в контроли
Берое с две победи над Локомотив Авиа в контроли

За домакините Берое най-много точки реализира също един от новите играчи - полякът Якуб Жонца – 16, а Николай Котев приключи с 13 точки.

Снимка: ВК Берое 2016 (Стара Загора)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

  • 25 сеп 2026 | 23:52
  • 9728
  • 6
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 25793
  • 16
Алекс Грозданов: Нямаме търпение да поправим това, което се случи

Алекс Грозданов: Нямаме търпение да поправим това, което се случи

  • 25 сеп 2026 | 18:55
  • 1645
  • 4
Фабио Соли: Да задържим Словения на това ниво е предизвикателство

Фабио Соли: Да задържим Словения на това ниво е предизвикателство

  • 25 сеп 2026 | 17:18
  • 790
  • 0
Франция срещу Финландия в полуфинал №2 ва Евроволей 2026

Франция срещу Финландия в полуфинал №2 ва Евроволей 2026

  • 25 сеп 2026 | 14:43
  • 3621
  • 0
Полша и Словения в директен сблъсък в полуфинал №1 на Евро 2026

Полша и Словения в директен сблъсък в полуфинал №1 на Евро 2026

  • 25 сеп 2026 | 14:33
  • 3040
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 61447
  • 275
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 29423
  • 32
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 30406
  • 43
Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

  • 25 сеп 2026 | 23:45
  • 14857
  • 34
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

  • 25 сеп 2026 | 23:39
  • 10893
  • 7
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

  • 25 сеп 2026 | 23:52
  • 9728
  • 6