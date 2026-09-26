Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора

Отборът на Дея спорт (Бургас) победи Берое 2016 (Стара Загора) с 4:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:21, 25:23) в приятелска среща преди началото на сезона, играна в зала "Иван Вазов". Двубоят продължи малко повече от два часа, като след първите четири гейма гостите вече водеха с 3:1, но двата отбора изиграха и допълнителен пети гейм.

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Най-резултатен в срещата беше новото попълнение на Дея спорт - бившият национал Цветан Соколов, с 21 точки. Другото ново попълнение на бургазлии - японецът Хата Косуке, добави 11 точки.

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За домакините Берое най-много точки реализира също един от новите играчи - полякът Якуб Жонца – 16, а Николай Котев приключи с 13 точки.

Снимка: ВК Берое 2016 (Стара Загора)

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