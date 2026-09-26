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ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

  • 26 сеп 2026 | 04:13
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ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

Волейболните отбори на ЦСКА и Локомотив Авиа (Пловдив) изиграха контрола в зала "Васил Симов" преди началото на сезона в WINBET Супер Волей, завършила при резултат 3:1 за "червените".

За Локомотив Авиа подготовката продължава с още пет контролни срещи. Пловдивчани ще изиграят две проверки срещу Дея спорт (Бургас), две срещу гръцкия Орестиада и една срещу Берое 2016 (Стара Загора).

Снимки: официална Фейсбук страница на ВК Локомотив Авиа VC Lokomotiv Avia

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