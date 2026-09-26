ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

Волейболните отбори на ЦСКА и Локомотив Авиа (Пловдив) изиграха контрола в зала "Васил Симов" преди началото на сезона в WINBET Супер Волей, завършила при резултат 3:1 за "червените".

За Локомотив Авиа подготовката продължава с още пет контролни срещи. Пловдивчани ще изиграят две проверки срещу Дея спорт (Бургас), две срещу гръцкия Орестиада и една срещу Берое 2016 (Стара Загора).

Снимки: официална Фейсбук страница на ВК Локомотив Авиа VC Lokomotiv Avia

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google