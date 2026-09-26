Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

Националният отбор на Финландия, който се превърна в приятната изненада на Евроволей 2026, след като отстрани световния шампион Италия и стигна полуфиналите, претърпя внезапен удар преди мача за бронзовите медали.

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

По време на полуфиналния сблъсък с Франция, който "Суоми" загуби с 1:3 гейма, контузия в глезена получи основният разпределител Фьодор Иванов. Диригентът не може да играе в днешния двубой за третото място, като ще бъде заменен.

Финландия поиска от CEV медицински жокер и получи положителен отговор. Опитният 37-годишен Ееми Тервапорти ще се присъедини към състава и ще се опита да помогне в битката за отличие от Евроволей 2026.

Тервапорти пътува тази сутрин от Истанбул до Милано, като ще се присъедини към своите часове преди спора за бронза.

С това участие 37-годишният разпределител ще се превърне и в първия финландски волейболист с осем участия на Европейски първенства, което подчертава неговия дългогодишен опит и значимост за националния тим.

Мачът за бронзовите медали междw Финландия и Словения е тази вечер от 18:00 часа българско време.

След това, от 22:00 часа, е двубоят за титлата, който противопоставя Полша и Франция.

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