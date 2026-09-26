Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

  • 26 сеп 2026 | 14:24
  • 517
  • 0

Националният отбор на Финландия, който се превърна в приятната изненада на Евроволей 2026, след като отстрани световния шампион Италия и стигна полуфиналите, претърпя внезапен удар преди мача за бронзовите медали.

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

По време на полуфиналния сблъсък с Франция, който "Суоми" загуби с 1:3 гейма, контузия в глезена получи основният разпределител Фьодор Иванов. Диригентът не може да играе в днешния двубой за третото място, като ще бъде заменен.

Финландия поиска от CEV медицински жокер и получи положителен отговор. Опитният 37-годишен Ееми Тервапорти ще се присъедини към състава и ще се опита да помогне в битката за отличие от Евроволей 2026.

Тервапорти пътува тази сутрин от Истанбул до Милано, като ще се присъедини към своите часове преди спора за бронза.

С това участие 37-годишният разпределител ще се превърне и в първия финландски волейболист с осем участия на Европейски първенства, което подчертава неговия дългогодишен опит и значимост за националния тим.

Мачът за бронзовите медали междw Финландия и Словения е тази вечер от 18:00 часа българско време.

След това, от 22:00 часа, е двубоят за титлата, който противопоставя Полша и Франция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

  • 26 сеп 2026 | 04:29
  • 1128
  • 3
Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

  • 26 сеп 2026 | 04:22
  • 2047
  • 2
ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

  • 26 сеп 2026 | 04:13
  • 2925
  • 1
Бивши национали са новите капитани на Нефтохимик

Бивши национали са новите капитани на Нефтохимик

  • 26 сеп 2026 | 04:05
  • 2264
  • 1
Нефтохимик спечели и втория си приятелски мач с Ниш

Нефтохимик спечели и втория си приятелски мач с Ниш

  • 26 сеп 2026 | 03:58
  • 1417
  • 0
Президентът на CEV отчете исторически прогрес

Президентът на CEV отчете исторически прогрес

  • 26 сеп 2026 | 03:41
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 52717
  • 75
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 26382
  • 65
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

  • 26 сеп 2026 | 15:47
  • 6280
  • 7
Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 91876
  • 312
Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

  • 26 сеп 2026 | 08:50
  • 45317
  • 82
Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

  • 26 сеп 2026 | 12:50
  • 18365
  • 16