Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

Националният отбор на Финландия, който се превърна в приятната изненада на Евроволей 2026, след като отстрани световния шампион Италия и стигна полуфиналите, претърпя внезапен удар преди мача за бронзовите медали.
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026
По време на полуфиналния сблъсък с Франция, който "Суоми" загуби с 1:3 гейма, контузия в глезена получи основният разпределител Фьодор Иванов. Диригентът не може да играе в днешния двубой за третото място, като ще бъде заменен.
Финландия поиска от CEV медицински жокер и получи положителен отговор. Опитният 37-годишен Ееми Тервапорти ще се присъедини към състава и ще се опита да помогне в битката за отличие от Евроволей 2026.
Тервапорти пътува тази сутрин от Истанбул до Милано, като ще се присъедини към своите часове преди спора за бронза.
С това участие 37-годишният разпределител ще се превърне и в първия финландски волейболист с осем участия на Европейски първенства, което подчертава неговия дългогодишен опит и значимост за националния тим.
Мачът за бронзовите медали междw Финландия и Словения е тази вечер от 18:00 часа българско време.
След това, от 22:00 часа, е двубоят за титлата, който противопоставя Полша и Франция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google