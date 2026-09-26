Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

През 2026 година се навършват 100 години от рождението на един от най-великите и вдъхновяващи състезатели в историята на българския волейбол – легендарният Панайот Пондалов! Човекът, чието име гордо носи залата на ОСК Славия, в който израснаха и продължават да се развиват поколения шампиони.

По този вековен повод, клубовете от женско и мъжко направление към ОСК Славия организират два възпоменателни турнира за младите надежди на България.

Този за момичета до 18 години ще бъде на 3 октомври (събота) с участиет на Славия, Локомотив (София) и ВАСК. Турнирът за юноши до 20 години пък ще бъде в рамките на два дни 3 и 4 октомври (събота и неделя) като ще участват Славия, Металург (Перник), ЦСКА и Софийски университет (СУ).

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