Свидерски: CEV обмисля връщането на руските клубове в европейските турнири от сезон 2027/28

Новината идва след изказване на президента на полската федерация Себастиан Свидерски. Европейската волейболна конфедерация (CEV) все още не е публикувала официално решение или оперативни условия по казуса.

Новината дойде от „Форум ди Асаго“, където се играят финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Според изявление на президента на полската федерация Себастиан Свидерски пред Polsatsport.pl, CEV е взела решение да допусне отново руските клубове до участие в европейските състезания, считано от сезон 2027/28.

Ако тази информация бъде официално потвърдена от конфедерацията, това ще отвори много по-голям въпрос от обикновен жребий за даден турнир. CEV изключи руските и беларуските клубове през март 2022 г. „до ново решение“. Междувременно Международната волейболна федерация (FIVB) вече върна руските национални отбори в своята ранглиста със „замразени“ точки и потвърди участието им в Лигата на нациите (VNL) през 2027 г.

Това повдига редица въпроси. Какво би се случило, ако руски отбор бъде изтеглен в една група с полски тим? Къде ще се играе мачът, предвид ограниченията за влизане на руски граждани в Полша? И как ще се управляват подобни ситуации в други европейски държави, които прилагат сходни рестрикции, като Финландия, Естония, Литва или Латвия?

Eurovolley: Swiderski annuncia la volontà della Cev di aprire al ritorno dei club russi nelle Coppe Europee dal 2027/28



Una notizia attribuita alle parole del presidente della federazione polacca. La CEV non ha ancora pubblicato il provvedimento e le condizioni operative… pic.twitter.com/wRqfSiCrA3 — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 26, 2026

Основният мотив, изтъкван от FIVB за промяната на курса, е защитата на правото на спортистите да се състезават. За целта обаче са необходими ясни правила относно визите, местата за провеждане на мачовете и отговорностите на клубовете. Засега завръщането на руските отбори в турнирите на CEV остава новина, базирана на думите на Свидерски. Все още няма публикувано официално решение или оперативни условия от страна на конфедерацията.

volleyball.it

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