Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Свидерски: CEV обмисля връщането на руските клубове в европейските турнири от сезон 2027/28

  • 26 сеп 2026 | 16:25
  • 881
  • 1

Новината идва след изказване на президента на полската федерация Себастиан Свидерски. Европейската волейболна конфедерация (CEV) все още не е публикувала официално решение или оперативни условия по казуса.

Новината дойде от „Форум ди Асаго“, където се играят финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Според изявление на президента на полската федерация Себастиан Свидерски пред Polsatsport.pl, CEV е взела решение да допусне отново руските клубове до участие в европейските състезания, считано от сезон 2027/28.

Ако тази информация бъде официално потвърдена от конфедерацията, това ще отвори много по-голям въпрос от обикновен жребий за даден турнир. CEV изключи руските и беларуските клубове през март 2022 г. „до ново решение“. Междувременно Международната волейболна федерация (FIVB) вече върна руските национални отбори в своята ранглиста със „замразени“ точки и потвърди участието им в Лигата на нациите (VNL) през 2027 г.

Това повдига редица въпроси. Какво би се случило, ако руски отбор бъде изтеглен в една група с полски тим? Къде ще се играе мачът, предвид ограниченията за влизане на руски граждани в Полша? И как ще се управляват подобни ситуации в други европейски държави, които прилагат сходни рестрикции, като Финландия, Естония, Литва или Латвия?

Основният мотив, изтъкван от FIVB за промяната на курса, е защитата на правото на спортистите да се състезават. За целта обаче са необходими ясни правила относно визите, местата за провеждане на мачовете и отговорностите на клубовете. Засега завръщането на руските отбори в турнирите на CEV остава новина, базирана на думите на Свидерски. Все още няма публикувано официално решение или оперативни условия от страна на конфедерацията.

volleyball.it

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Костенец посрещна грандиозно Алекс Грозданов

Костенец посрещна грандиозно Алекс Грозданов

  • 26 сеп 2026 | 16:42
  • 895
  • 0
Евроволей 2026: Франция и Полша в битка за златото! Джани срещу Гърбич в олимпийски реванш

Евроволей 2026: Франция и Полша в битка за златото! Джани срещу Гърбич в олимпийски реванш

  • 26 сеп 2026 | 15:22
  • 4372
  • 0
Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

  • 26 сеп 2026 | 14:24
  • 808
  • 0
Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

  • 26 сеп 2026 | 04:29
  • 1187
  • 3
Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

  • 26 сеп 2026 | 04:22
  • 2144
  • 2
ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

ЦСКА и Локомотив Авиа изиграха контрола в София

  • 26 сеп 2026 | 04:13
  • 3016
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Играят се два мача от 11-ия кръг на Втора лига, падна първи гол

Играят се два мача от 11-ия кръг на Втора лига, падна първи гол

  • 26 сеп 2026 | 16:47
  • 11485
  • 0
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 60681
  • 78
Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

  • 26 сеп 2026 | 12:50
  • 26925
  • 25
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 32160
  • 77
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

  • 26 сеп 2026 | 15:47
  • 11868
  • 14
Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

  • 26 сеп 2026 | 16:00
  • 6705
  • 1