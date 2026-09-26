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ПФК Спартак (Пд) показа как върви изграждането на изкуствен терен с осветление

  • 26 сеп 2026 | 14:34
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ПФК Спартак (Пд) показа как върви изграждането на изкуствен терен с осветление

Новото изкуствено футболно игрище на Спортен комплекс "Спартак Пловдив“ постепенно придобива завършен вид.

Зад проекта стоят месеци усилена работа, сериозна подготовка на терена и изграждане на необходимата инфраструктура, похвалиха се от "синьо-белия" клуб.

От Спартак (Пловдив) използваха официалната си клубна страница, за да покажат на привържениците снимки от началото на строителството до днес. От кадрите личи как се променя теренът, какво вече е направено и какво предстои.

"Работата започна с цялостното разчистване на терена. Премахнати бяха 25 тополи на възраст между 30 и 40 години, след което започна отнемането и извозването на излишните земни маси. От обекта бяха извозени около 180 камиона с вместимост между 25 и 28 кубически метра, натоварени с пръст, камъни и отпадъци.

След подготовката на площадката започна изграждането на дренажната система. Положени са около 1100 метра дренажни тръби, които ще осигуряват правилното оттичане на водата от терена. Тази част от строителните дейности продължи приблизително месец и половина.

Паралелно бяха изградени фундаментите за шест осветителни стълба с височина 28 метра и започна оформянето на границите на терена с бетонен пояс. Самото футболно поле за изкуственото тревно покритие е с размери 125 на 72 метра.

Изградена е и голяма част от електрическата и комуникационната инфраструктура. Направен е заземителен контур по целия терен, като лабораторната проверка е отчела съпротивление на заземителната инсталация от 1,77 ома. Всеки от шестте стълба е окабелен самостоятелно и разполага с отделна оптична връзка. Предвидени са осветление, видеонаблюдение и интернет свързаност", споделиха "гладиаторите".

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