Гигант спря Спартак (Пловдив)

Гигант (Съединение) срази в Пловдив, местния Спартак с 4:1. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Васил Стефанов спря победната серия на „гладиаторите“ още до почивката. Аурел Мусай откри резултата в 23-ата минута. В 36-ата Милен Николов го удвои. От фаул, изпълнен от 25 метра, Здравко Жилов отбеляза феноменален гол и съотношението стана категорично. Четвърт час след почивката, Ариф Ферадов реализира почетното попадение за пловдивчани. Никола Гавов беше точен за окончателното 1:4, десетина минути преди края.

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