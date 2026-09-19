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България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Гигант спря Спартак (Пловдив)

Гигант спря Спартак (Пловдив)

  • 19 сеп 2026 | 21:40
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Гигант спря Спартак (Пловдив)

Гигант (Съединение) срази в Пловдив, местния Спартак с 4:1. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Васил Стефанов спря победната серия на „гладиаторите“ още до почивката. Аурел Мусай откри резултата в 23-ата минута. В 36-ата Милен Николов го удвои. От фаул, изпълнен от 25 метра, Здравко Жилов отбеляза феноменален гол и съотношението стана категорично. Четвърт час след почивката, Ариф Ферадов реализира почетното попадение за пловдивчани. Никола Гавов беше точен за окончателното 1:4, десетина минути преди края.

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