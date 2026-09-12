Спартак удари Марица в малкото дерби на Пловдив

Спартак (Пловдив) спечели символичното си гостуване на Марица (Пловдив) с 2:0 и продължава без грешка. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Битката започна равностойно, като през първите 20 минути съперниците демонстрираха желание за победа и се бореха за всяка топка. Действията бяха динамични и оспорвани. Постепенно „гладиаторите“ взеха инициативата. „Жълто-сините“ останаха с намален състав, защото техен футболист беше отстранен с червен картон. Спартаковци се възползваха от численото си предимство и след асистенция на Владимир Айтов, Ариф Ферадов откри резултата. После Кристиан Орманов заби второто попадение преди почивката. През втората част не се промени нищо. Виан Станков тресна гредата на Марица.

Снимки: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук

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