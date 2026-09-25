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Дунав обяви контрола с Черно море

  • 25 сеп 2026 | 11:35
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Дунав обяви контрола с Черно море

Дунав (Русе) обяви, че ще изиграе контролна среща с Черно море. Мачът е предвиден за събота (26 септември) на стадион "Тича" във Варна. "Драконите" съобщиха, че през следващата седмица планират още една проверка, но към момента съперникът не е потвърден.

"Тази есен паузите за националните отбори през септември и октомври за първи път са обединени в един по-дълъг период – от 21 септември до 6 октомври. ФК "Дунав" ще използва прекъсването, за да изиграе контролна среща с Черно море във Варна.

Събота | 26 септември

13:00 ч.

Стадион "Тича", Варна

За следващата седмица е предвидена още една контрола. Ще публикуваме подробностите веднага щом бъдат уточнени", написаха от клуба.

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Снимки: Startphoto

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