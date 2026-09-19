Чиликов: Разделям мача на две части

Наставникът на Дунав Георги Чиликов не беше доволен след равенството 2:2 с Ботев (Враца), в което тимът му пропиля два гола аванс.

Дунав пропиля два гола аванс и вгорчи повторния дебют на Чиликов

„Мога да разделя двубоя на две части – първо полувреме, в което бяхме отговорни и дисциплинирани. Второто сменихме крайните защитници, имахме картон на Радо и се наруши нашият баланс. Всяко центриране треперихме. Излишно е да викаме като пъдари отвън. Или не сме подготвени физически, или не можем. Заварих сериозни и отговорни момчета, които тренират. В Първа лига не трябва да подценяваш нито един детайл. Първият гол малко или много ни пречупи. Тук става въпрос и за отговорности. Ще работим, за да има взаимовръзка с новите футболисти“.

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