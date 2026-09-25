От Интер искали да вземат Киеза през лятото

Италианският Интер планирал да привлече Федерико Киеза от Ливърпул през лятото, в случай че конкурентът от Серия А Рома бе подписал с Луиш Енрике, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Това не е първият път, в който се споменава подобна възможност, а след затварянето на трансферния прозорец стана ясно, че преговорите са били на много по-напреднал етап, отколкото се смяташе досега.

Бразилецът Луиш Енрике, който беше привлечен преди година от Олимпик Марсилия, обаче избра да остане в Интер, а на този етап Киеза категорично отказва да напусне английския си клуб, въпреки че трудно намира място в състава на Ливърпул след пристигането си от Ювентус през 2024-а. Италианският национал дори не беше включен в списъка с футболисти за Шампионската лига. Напускане през януари остава твърде вероятно, стига той да промени решението си и да приеме трансфер.

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Снимки: Gettyimages