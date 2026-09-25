Нападател на Аталанта: ПСЖ ме искаше, но избра Торес

Нападателят на Аталанта Шарле Де Кетеларе призна, че през лятото е водил преговори с Пари Сен Жермен, но не се е стигнало до негов трансфер. Той също така потвърди, че поставената му цена е била 50 млн. евро.

„Да, мисля, че беше около тази сума. Но трябва да намерим отбор, който е готов да я плати. Няколко отбора от Премиър лийг са способни на това, но не се случи. Говорих с ПСЖ, но в крайна сметка те избраха Феран Торес. Щастлив съм в Аталанта и знам колко важно е да играя редовно като титуляр след периода ми в Милан. Някой ден бих искал да се боря за трофеи. Имам тази амбиция, но съм само на 25 години и все още имам време“, заяви Де Кетеларе пред La Derniere Heure.

🚨🚨🎙️| Charles De Ketelaere on PSG contact:



"I spoke with PSG, but they ultimately chose Ferran Torres.



"Atalanta were asking for a lot — around €50m." 😮 pic.twitter.com/gzORXQKobg — CentreGoals. (@centregoals) September 25, 2026

През настоящия сезон белгийският национал има една асистенция в шест мача във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages