Жорже Жезуш: Има играчи, които могат да се справят по-добре, но съм доволен

Жорже Жезус дебютира с победа начело на националния отбор. Португалия надви Уелс с 1:0 на стадион "Жозе Алваладе" в столицата Лисабон и въпреки че призна, че има аспекти за подобряване, новият селекционер остана доволен от реакцията на отбора в първия официален мач под негово ръководство. Относно пестеливата победа, той направи коментар, че не прави съществена разлика между резултата и играта, като всеки един компонент за него е важен.

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"Харесаха ми и двете неща. Резултатът винаги е важен, защото всички анализират резултата. Аз анализирам резултата, но анализирам и дефанзивната организация на отбора, например. Уелс днес отправи един удар към вратата. Един удар. В защита отборът успя да задържи тази победа. Беше важно да не допуснем гол, защото така винаги сме по-близо до победата. Индивидуално има играчи, които могат да се справят по-добре, но по отношение на най-важното – идеята за игра – за първи мач се представихме добре", започна Жезус.

🚨 🎙️ Jorge Jesus reacts to Cristiano Ronaldo performance tonight



🗣️”Ronaldo missed a big chance but showed a great character by scoring a brilliant goal. Although it was ruled off but I still maintained that it was a good goal. Ronaldo also pulled 3 defenders to himself before… pic.twitter.com/pghFMruZO7 — Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) September 24, 2026

Жорже Жезуш обаче призна, че на отбора му е отнело време, за да намери начин да преодолее добре организираната отбрана на Уелс.



"Нормално е. Важното е аз да разбера какво се случва. Играхме срещу силен в защита отбор, който не остави пространства и когато играеш срещу такива отбори, не можеш да си далеч от играча с топката. Казвах им да се приближават повече, за да можем да играем", каза Жезус.

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Селекционерът също така призна, че началото на мача не е протекло според очакванията му.



"През първите 15 минути отборът не влезе добре в мача. Мислехме, че противникът ще играе в схема 4-3-3 и това обърка пресата на Жоао Феликс, Рубен Невеш и Витиня. След това разбрахме, че те играят като нас, в 4-4-2, и отборът успя да влезе в играта", каза още Жезус.

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Смяната на Кристиано Роналдо, около 25 минути преди края, също беше обяснена от Жорже Жезуш. Селекционерът увери, че това не е било предварително взето решение, а по-скоро отговор на случващото се на терена.



"Така го наложи играта. Оставаха 25 минути, имах нужда от свеж играч за преса. Може би нямаше да има техническите качества на Кристиано, но знаех, че Гонсало ще ни даде дефанзивна скорост. Това и направи. Доволен съм от отбора", завърши Жезус.

Cristiano with Jorge Jesus after he was substituted. pic.twitter.com/1q4ZpU9b8k — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 25, 2026

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