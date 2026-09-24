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  3. Астън Вила иска да задържи Емилиано Буендия с нов договор

Астън Вила иска да задържи Емилиано Буендия с нов договор

  • 24 сеп 2026 | 17:04
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Астън Вила иска да задържи Емилиано Буендия с нов договор

Ръководството на Астън Вила е стартирало преговори за подновяването на договора на атакуващия полузащитник Емилиано Буендия, информира „Дейли Мейл“. Клубът от Бирмингам цели да си осигури услугите на аржентинеца в дългосрочен план, тъй като той се превърна в ключова фигура за състава.

Настоящият контракт на 29-годишния футболист е до лятото на 2027 г., като Вила разполага и с опция за удължаването му с още един сезон. Въпреки това от клуба не желаят да рискуват и да позволят на играча да навлезе в последните 18 месеца от споразумението си.

Пътят на Буендия на „Вила Парк“ невинаги е бил лесен. През лятото на 2025 г. той беше далеч от плановете на мениджъра Унай Емери и дори бе предложен на градския съперник Бирмингам. С постоянство обаче аржентинецът успя да си върне доверието на испанския специалист и се утвърди като един от най-полезните играчи в атака.

През сезон 2025/26 Буендия демонстрира отлична форма, като записа 11 гола и 8 асистенции в общо 54 изиграни мача. Според специализирания портал „Трансфермаркт“ пазарната стойност на футболиста към момента възлиза на 16 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages

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