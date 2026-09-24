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Манчестър Юнайтед добави нов треньор към щаба на Карик

  • 24 сеп 2026 | 15:53
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Манчестър Юнайтед добави нов треньор към щаба на Карик

Манчестър Юнайтед назначи нов специалист, който ще се присъедини към щаба на Майкъл Карик. Това е Конър Кинг, който ще бъде помощник-треньор на вратарите на първия отбор. Той пристига от Бърнли, където работи в последните пет години.

Кинг е едва 27 годишен. Той слага край на активната си футболна кариера на 21 години.

Главният треньор на вратарите на “червените дяволи” Крейг Моусън също се присъедини към Манчестър Юнайтед от Бърнли през 2020 година, така че той много добре познава Кинг от времето, прекарано на “Търф Моор”.

Моусън бе единственият треньор на вратарите в Манчестър Юнайтед от януари, когато Хорхе Витал си тръгна заедно с Рубен Аморим. Иначе от 2019 година насам на “Олд Трафорд” винаги са работели по двама треньори на вратарите.

Самият Майкъл Карик вече започна да усеща сериозно напрежение върху себе си, след като отборът спечели само една победа от началото на сезона в Премиър лийг и след пет кръга вече изостава на 15 точки от лидера Манчестър Сити. Доста от играчите на "червените дяволи" не са във форма в началото на кампанията. Сене Ламенс, който записа много успешен минал сезон, също допусна някои леки голове, макар че настоящото назначение едва ли е продиктувано от това.

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Снимки: Gettyimages

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