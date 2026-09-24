Официално: Алаба премина в клуб от Серия "А"

От Удинезе официално обявиха привличането на защитника Дейвид Алаба като свободен агент, като договорът му е само до края на настоящия сезон.

През последните пет години бранителят беше част от Реал Мадрид, за който изигра 132 мача с пет гола и девет асистенции. Преди това Алаба прекара десет сезона в Байерн (Мюнхен), където записа 431 двубоя с 33 попадения и 55 голови паса. С екипите на двата гранда той спечели удивителните 35 трофея, включително четири пъти този в Шампионската лига, десет пъти титлата в Бундеслигата и два пъти тази в Ла Лига. Освен това е капитан на националния тим на Австрия, за който има 117 срещи с 15 гола и 23 асистенции.

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player. 🤍🖤



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026

Генералният директор на Удинезе Франко Колавино изрази задоволството си от този трансфер. “Привличането на Дейвид Алаба е източник на огромно удовлетворение за целия клуб. Приветстваме утвърден шампион, лидер и професионалист за пример. Неговото пристигане показва желанието на Удинезе да израства, да се състезава на най-високи нива и да изгради все по-амбициозен състав”, коментира той пред клубния сайт.

Алаба разкри с каква нагласа се присъединява в клуба от Серия "А". “Натрупал съм голям опит и съм спечелил много през моята кариера, но едно нещо не се е променило: искам да печеля още. Желая отново да се състезавам и да постигна нещо специално. С този манталитет идвам в Удинезе. Треньорът много ясно ми заяви каква роля е предвидил за мен и какво иска да постигнем заедно. Разбира се, искам да донеса моя опит в съблекалнята, да поемам отговорности и да помагам, когато е възможно, особено на младите играчи. Не идвам тук, за да бъда просто опитният футболист в състава, нито за да прекратя кариерата си. Все още съм твърде амбициозен за това и силно вярвам в това, което мога да правя на терена. Искам да се представям на най-високо ниво в Серия "А" седмица след седмица и да постигна нещо. Доста съм развълнуван от това предизвикателство и все още имам много какво да докажа пред себе си”, заяви 34-годишният играч.

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