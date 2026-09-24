Алаба премина прегледите преди трансфера си в Калчото

Доскорошният футболист на Реал Мадрид Дейвид Алаба издържа медицинските тестове преди трансфера си в Удинезе, съобщи “Скай Спорт Италия“. Това е и последната крачка към завръщането на 34-годишния защитник на терена.

Националът на Австрия пристига в клуба като свободен агент, след като през лятото напусна “Бернабеу” след изтичането на контракта му.

🚨 David Alaba arrived in Italy yesterday to undergo a medical before signing a contract with Udinese.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/27rlb4M3IP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 24, 2026

Вчера сутринта Алаба пристигна в Рим и се подложи на прегледи в клиниката „Вила Стюарт“ – най-известният спортно-медицински център в Италия, където много клубове проверяват състоянието на играчите си преди подписване на договор.

Очаква се споразумението да бъде краткосрочно. В своята кариера, преминала основно в Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид, Алаба е спечелил четири пъти Шампионската лига, десет титли на Бундеслигата, две титли на Ла Лига, три Суперкупи на Европа, три Световни клубни първенства и множество други трофеи.

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