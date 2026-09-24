Премиерът на Великобритания обмисля премахване на забраната за бира по трибуните на футболни мачове

Консумацията на алкохол по трибуните на футболни мачове в първите пет нива на английския футбол – от Висшата лига до Националната лига – е незаконна. Забраната е въведена през 1985 г. поради опасения, свързани с хулиганството.

Министър-председателят Анди Бърнам, който е фен на Евертън, заяви още преди да влезе на „Даунинг Стрийт“, че подобна забрана е погрешна. По време на пътуване до ООН в Ню Йорк той потвърди, че позицията му остава непроменена.

„Не мисля, че е справедливо футболните фенове да бъдат третирани по този начин и съм изразявал тази гледна точка“, заяви премиерът. „Това законодателство датира от епоха, в която футболът беше много по-различен, и вярвам, че има основания тази дискриминация да бъде премахната. Има различни начини, по които това може да се случи – може да се направи на пробна основа. Но няма да се откажа от това мое дългогодишно убеждение. Не виждам как може да е справедливо привържениците на един спорт да бъдат третирани по-различно.“

В отговор от Звеното за полицейска охрана на футбола в Обединеното кралство заявиха, че биха искали да се срещнат с министър-председателя, за да „обсъдят неговите възгледи и да обяснят предизвикателствата, които тези предложени промени биха донесли за полицията и безопасността на персонала и феновете по време на футболни мачове“.

Оттам добавиха: „При другите спортове просто не се наблюдават насилието и престъпното поведение от страна на техните привърженици, които се срещат във футбола, макар и от малцинство, като алкохолът често играе значителна роля за проявите на насилие и безредици. Би било безотговорно това да се подклажда, като се позволи по-голяма консумация на алкохол по време на мачовете.“

Председателят на Асоциацията на футболните привърженици Том Гретрекс коментира: „АФП винаги е твърдяла, че е несправедливо да се криминализират футболните фенове за това, че пият по една бира, докато гледат мача – особено след като можеш да седиш на същото място и да пиеш алкохол, докато гледаш концерт на Оейзис или ръгби лига.

Много клубове също подкрепят идеята. Женската суперлига и втората ѝ дивизия проведоха успешен пилотен проект, което означава, че феновете вече могат да пият по трибуните на много стадиони, докато Английската футболна лига отдавна подкрепя провеждането на пробен период.

Приветстваме коментарите на министър-председателя и сме напълно съгласни, че законодателството е остаряло и заслужава да бъде преразгледано. Очакваме с нетърпение да бъдем част от тази консултация.“

🚨🚨| JUST IN: UK Prime Minister Andy Burnham wants to overturn the 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐍 in football stands, calling it "wrong" — fans have been unable to drink in seats since 1985. 🍺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The UK Football Policing Unit has requested a meeting with Burnham to discuss the "challenges"… pic.twitter.com/vSYQnw0A0u — CentreGoals. (@centregoals) September 23, 2026

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