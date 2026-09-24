Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Премиерът на Великобритания обмисля премахване на забраната за бира по трибуните на футболни мачове

Премиерът на Великобритания обмисля премахване на забраната за бира по трибуните на футболни мачове

  • 24 сеп 2026 | 11:26
  • 494
  • 1
Премиерът на Великобритания обмисля премахване на забраната за бира по трибуните на футболни мачове

Консумацията на алкохол по трибуните на футболни мачове в първите пет нива на английския футбол – от Висшата лига до Националната лига – е незаконна. Забраната е въведена през 1985 г. поради опасения, свързани с хулиганството.

Министър-председателят Анди Бърнам, който е фен на Евертън, заяви още преди да влезе на „Даунинг Стрийт“, че подобна забрана е погрешна. По време на пътуване до ООН в Ню Йорк той потвърди, че позицията му остава непроменена.

„Не мисля, че е справедливо футболните фенове да бъдат третирани по този начин и съм изразявал тази гледна точка“, заяви премиерът. „Това законодателство датира от епоха, в която футболът беше много по-различен, и вярвам, че има основания тази дискриминация да бъде премахната. Има различни начини, по които това може да се случи – може да се направи на пробна основа. Но няма да се откажа от това мое дългогодишно убеждение. Не виждам как може да е справедливо привържениците на един спорт да бъдат третирани по-различно.“

В отговор от Звеното за полицейска охрана на футбола в Обединеното кралство заявиха, че биха искали да се срещнат с министър-председателя, за да „обсъдят неговите възгледи и да обяснят предизвикателствата, които тези предложени промени биха донесли за полицията и безопасността на персонала и феновете по време на футболни мачове“.

Оттам добавиха: „При другите спортове просто не се наблюдават насилието и престъпното поведение от страна на техните привърженици, които се срещат във футбола, макар и от малцинство, като алкохолът често играе значителна роля за проявите на насилие и безредици. Би било безотговорно това да се подклажда, като се позволи по-голяма консумация на алкохол по време на мачовете.“

Председателят на Асоциацията на футболните привърженици Том Гретрекс коментира: „АФП винаги е твърдяла, че е несправедливо да се криминализират футболните фенове за това, че пият по една бира, докато гледат мача – особено след като можеш да седиш на същото място и да пиеш алкохол, докато гледаш концерт на Оейзис или ръгби лига.

Много клубове също подкрепят идеята. Женската суперлига и втората ѝ дивизия проведоха успешен пилотен проект, което означава, че феновете вече могат да пият по трибуните на много стадиони, докато Английската футболна лига отдавна подкрепя провеждането на пробен период.

Приветстваме коментарите на министър-председателя и сме напълно съгласни, че законодателството е остаряло и заслужава да бъде преразгледано. Очакваме с нетърпение да бъдем част от тази консултация.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 4769
  • 0
Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

  • 24 сеп 2026 | 07:33
  • 3252
  • 2
Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

  • 24 сеп 2026 | 07:03
  • 3228
  • 0
Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

  • 24 сеп 2026 | 06:32
  • 2546
  • 11
Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

  • 24 сеп 2026 | 05:55
  • 2184
  • 1
Реал Мадрид отново насочи поглед към играч на Байерн

Реал Мадрид отново насочи поглед към играч на Байерн

  • 24 сеп 2026 | 05:26
  • 3176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

  • 24 сеп 2026 | 11:21
  • 5138
  • 14
Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

  • 24 сеп 2026 | 09:54
  • 9056
  • 11
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 3147
  • 1
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 4769
  • 0
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 2673
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 3706
  • 0