Любо Руйков: Отново труден уикенд, но поне имах скорост

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков води поредица оспорвани битки в шестия кръг от сезона, но не успя да стигне до челото.

Условията на „Мизано“ поднесоха няколко изненади на пилотите и отборите, като квалификацията мина на мокра, писта, а състезанията бяха на сухо.

Любо Руйков тренира стартове за „Мизано“

„В квалификацията останах с една бърза обиколка по-малко от другите, тъй като механиците се забавиха със следващия ми комплект гуми - обясни за Sportal.bg Руйков. - Иначе имах скорост както на мокрото, така и на сухо, но в плътна колона от над 30 коли е много трудно да прогресираш.“

Руйков записа две 27-и места в двете квалификационни състезания и не успя да влезе във финала на кръга. А преди това в квалификацията завърши 11-и в своята група.

Любо Руйков: Можех да съм в топ 3 на „Имола“

„Във втората половина на колоната разликите са много малки и мръсният въздух зад предните коли прави следващите ги много нестабилни, а аз трябваше и в двете състезания да се боря с този ефект, на чист въздух и на чиста писта бях бърз, но като няма възможност за изпреварвания, няма как да прогресираш. Отново труден уикенд, но поне имах скорост."

Любо Руйков със 7-о и 8-о място във Формула 4 Италия на „Имола“

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