Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

След като пропусна надпреварата за Гран При на Австрия миналия уикенд, световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще пропусне и предстоящите два кръга в Япония и Индонезия, обявиха от отбора на Хонда.
Испанецът не участва на „Ред Бул Ринг“, след като изследвания в Барселона показаха „променени параметри“ в неговата кръв. Търсенето на причината за тези „променени параметри“ продължава, а междувременно Мир е бил посъветван от доктора на MotoGP д-р Анхел Шарте и медицинския екип в Барселона да си почине в следващите 15 дена.
Поради тази причина той ще пропусне предстоящите два кръга в Япония (2-4 октомври) и Индонезия (9-11 октомври). От Хонда ще обявят кой ще замени испанеца на „Мотеги“ и „Мандалика“ допълнително.
В Австрия миналия уикенд Такааки Накагами се включи на мястото на Мир, финиширайки 13-ти в състезанието. Японецът има предвидено участие с „уайлд кард“ в домашния си уикенд на „Мотеги“, след което от Хонда най-вероятно ще искат от него да се фокусира върху работата си по новия 850-кубиков мотор за сезон 2027.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages