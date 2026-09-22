Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

  • 22 сеп 2026 | 11:49
  • 645
  • 0

След като пропусна надпреварата за Гран При на Австрия миналия уикенд, световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще пропусне и предстоящите два кръга в Япония и Индонезия, обявиха от отбора на Хонда.

Испанецът не участва на „Ред Бул Ринг“, след като изследвания в Барселона показаха „променени параметри“ в неговата кръв. Търсенето на причината за тези „променени параметри“ продължава, а междувременно Мир е бил посъветван от доктора на MotoGP д-р Анхел Шарте и медицинския екип в Барселона да си почине в следващите 15 дена.

Поради тази причина той ще пропусне предстоящите два кръга в Япония (2-4 октомври) и Индонезия (9-11 октомври). От Хонда ще обявят кой ще замени испанеца на „Мотеги“ и „Мандалика“ допълнително.

В Австрия миналия уикенд Такааки Накагами се включи на мястото на Мир, финиширайки 13-ти в състезанието. Японецът има предвидено участие с „уайлд кард“ в домашния си уикенд на „Мотеги“, след което от Хонда най-вероятно ще искат от него да се фокусира върху работата си по новия 850-кубиков мотор за сезон 2027.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

  • 21 сеп 2026 | 13:48
  • 23945
  • 13
Автомобилният спорт се върна при БФАС

Автомобилният спорт се върна при БФАС

  • 21 сеп 2026 | 13:18
  • 722
  • 0
Приключението „Bol d’Or 2026“ и историите от "Пол Рикар"

Приключението „Bol d’Or 2026“ и историите от "Пол Рикар"

  • 21 сеп 2026 | 12:57
  • 1071
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 22 сеп 2026 | 08:18
  • 10763
  • 0
Марк Маркес: Чувствам се късметлия, че изобщо финиширах

Марк Маркес: Чувствам се късметлия, че изобщо финиширах

  • 20 сеп 2026 | 17:54
  • 2748
  • 0
Акоста: Хубав начин да затворя тази глава с КТМ

Акоста: Хубав начин да затворя тази глава с КТМ

  • 20 сеп 2026 | 16:42
  • 1264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 8704
  • 16
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 28186
  • 89
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 4764
  • 20
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 44160
  • 164
Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

  • 21 сеп 2026 | 20:33
  • 20891
  • 14
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 24495
  • 21